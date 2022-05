Basket, schiaffo alla 17enne che ha sbagliato in campo. Bufera sull’allenatore: va radiato (video) (Di lunedì 23 maggio 2022) Uno schiaffo sulla nuca di un’atleta di 17 anni che aveva sbagliato in campo. Il gesto dell’allenatore violento, ripreso dalle telecamere al PalaSojourner di Rieti, sta facendo il giro della rete accompagnato dai commenti indignati degli utenti. A dare lo schiaffo è stato Luciano Bongiorno, allenatore del Basket Roma, impegnato nella sfida spareggio della Serie B contro il Panthers Roseto. Il coach ha 51 anni. Differenza Donna e Assist (Associazione nazionale Atlete) sono intervenute, con una nota, per chiedere «l’immediato intervento del Presidente della Federazione Pallacanestro, Giovanni Petrucci, e presidente del Coni Giovanni Malagò, perché Bongiorno venga immediatamente radiato e non abbia più modo di esercitare la professione di allenatore». LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Unosulla nuca di un’atleta di 17 anni che avevain. Il gesto dell’allenatore violento, ripreso dalle telecamere al PalaSojourner di Rieti, sta facendo il giro della rete accompagnato dai commenti indignati degli utenti. A dare loè stato Luciano Bongiorno, allenatore delRoma, impegnato nella sfida spareggio della Serie B contro il Panthers Roseto. Il coach ha 51 anni. Differenza Donna e Assist (Associazione nazionale Atlete) sono intervenute, con una nota, per chiedere «l’immediato intervento del Presidente della Federazione Pcanestro, Giovanni Petrucci, e presidente del Coni Giovanni Malagò, perché Bongiorno venga immediatamentee non abbia più modo di esercitare la professione di allenatore». LEGGI ...

Advertising

Open_gol : l capo della Federbast Petrucci ha sollecitato la giustizia sportiva per fare luce sulla vincenda - SecolodItalia1 : Basket, schiaffo alla 17enne che ha sbagliato in campo. Bufera sull’allenatore: va radiato (video)… - EmilZatopek245 : RT @MadameA02: Se dovessi mai vedere qualcuno che da uno schiaffo a mia figlia molto probabilmente rischierei l'ergastolo. L'allenatore di… - ilfattovideo : Il coach del Basket Roma si arrabbia con l’atleta 17enne per un errore e le dà uno schiaffo. Fip attiva la Procura… - Luxgraph : Basket, giocatrice di 17 anni sbaglia e il suo allenatore le dà uno schiaffo #corriere #news #2022 #italy #world… -