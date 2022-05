**Balneari: Meloni, 'Draghi spolveri autorevolezza e difenda interessi Italia'** (Di lunedì 23 maggio 2022) Frosinone, 23 mag. (Adnkronos) - "Ci vuole un Governo che abbia voglia di difendere gli interessi Italiani. Se Mario Draghi recupera l'autorevolezza, la spolvera e la porta in Europa per porre un paio di questioni ci aiuta, perchè non abbiamo visto grandi cambi di passo". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio a Frosinone, a proposito della questione dei balneari. Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Frosinone, 23 mag. (Adnkronos) - "Ci vuole un Governo che abbia voglia di difendere glini. Se Mariorecupera l', la spolvera e la porta in Europa per porre un paio di questioni ci aiuta, perchè non abbiamo visto grandi cambi di passo". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d', durante un comizio a Frosinone, a proposito della questione dei balneari.

Advertising

TV7Benevento : Balneari: Meloni, 'gare incostituzionali, Italia ricattata, Spagna e Portogallo prorogano' -… - Mariate48641882 : RT @neri_serneri: Il #PNRR (oltre 200 miliardi) sembra non interessare #Meloni, #Salvini e #Conte, impegnati ogni giorno a picconare #Dragh… - Giovann00341278 : RT @Michele02828265: #Salvini #Meloni semplicemente fanno battaglie basate, non sul bene generale del paese, ma sulle esigenze di singoli '… - pvsassone : RT @Michele02828265: #Salvini #Meloni semplicemente fanno battaglie basate, non sul bene generale del paese, ma sulle esigenze di singoli '… - Rosabianca123 : RT @Michele02828265: #Salvini #Meloni semplicemente fanno battaglie basate, non sul bene generale del paese, ma sulle esigenze di singoli '… -