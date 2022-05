Balneari, Meloni: “Draghi difenda interessi Italia” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ci vuole un governo che abbia voglia di difendere gli interessi Italiani. Se Mario Draghi recupera l’autorevolezza, la spolvera e la porta in Europa per porre un paio di questioni ci aiuta, perché non abbiamo visto grandi cambi di passo”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, durante un comizio a Frosinone, a proposito della questione delle concessioni Balneari. “A me non torna perché il governo non faccia come sta facendo la Spagna o il Portogallo, che hanno prorogato le concessioni. Imporre a noi di mettere all’asta gli stabilimenti quando la Spagna e il Portogallo, che sono i nostri diretti competitori, prorogano le loro concessioni in Italia è incostituzionale” dice Meloni. “La Costituzione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ci vuole un governo che abbia voglia di difendere glini. Se Mariorecupera l’autorevolezza, la spolvera e la porta in Europa per porre un paio di questioni ci aiuta, perché non abbiamo visto grandi cambi di passo”. Così Giorgia, presidente di Fratelli d’, durante un comizio a Frosinone, a proposito della questione delle concessioni. “A me non torna perché il governo non faccia come sta facendo la Spagna o il Portogallo, che hanno prorogato le concessioni. Imporre a noi di mettere all’asta gli stabilimenti quando la Spagna e il Portogallo, che sono i nostri diretti competitori, prorogano le loro concessioni inè incostituzionale” dice. “La Costituzione ...

Advertising

esterbaum : RT @DiabolMark: #tgla7 No #riformacatasto. No riforma concessioni #balneari... Ma han capito gli ingnorantelli che seguono #Meloni e #Salvi… - lifestyleblogit : Balneari, Meloni: 'Draghi difenda interessi Italia' - - DiabolMark : #tgla7 No #riformacatasto. No riforma concessioni #balneari... Ma han capito gli ingnorantelli che seguono #Meloni… - zazoomblog : Balneari Meloni: “Draghi difenda interessi Italia” - #Balneari #Meloni: #“Draghi #difenda - zazoomblog : Balneari Meloni: “Draghi difenda interessi Italia” - #Balneari #Meloni: #“Draghi #difenda -