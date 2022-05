Azovstal | l' ultimo giorno dei soldati nell' acciaieria | il

(Di lunedì 23 maggio 2022) Le immagini sono state girate da Dmytro Kozatsky, combattente - fotografo del reggimento Azov Si intitola 'Last Day at' il video che mostra l'dei combattenti ucraini all'interno ...

Le immagini sono state girate da Dmytro Kozatsky, combattente - fotografo del reggimento Azov Si intitola 'Last Day at' il video che mostra l'giorno dei combattenti ucraini all'interno dell'acciaieria di Mariupol. Le immagini sono state girate da Dmytro Kozatsky, un combattente - fotografo del reggimento Azov. Lo rileva l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Blindato il fronte meridionale con la presa dell'Azovstal, la Russia ha lanciato un nuovo assalto. Tutti i prigionieri dell'Azovstal detenuti nel Donetsk saranno processati lì da un tribunale. Lo annuncia il capo dell'autoproclamata Repubblica di Donestsk Pushilin, come riporta Interfax.