Australia, gli elettori puniscono il centro destra per lo scarso impegno sul clima. Albanese primo premier di origini italiane (Di lunedì 23 maggio 2022) Le elezioni Australiane si sono concluse con la netta sconfitta della coalizione conservatrice al governo, guidata dal primo ministro liberale Scott Morrison. Gli elettori non hanno gradito l’approccio portato avanti da Morrison, nel corso del suo mandato triennale, nei confronti delle tante problematiche vissute dal paese: dalla questione climatica alla gestione del Covid-19. Il Partito Laburista ha conquistato la maggioranza dei voti e il suo leader Anthony Albanese sarà il primo premier di origini italiane a guidare il paese. Albanese, 59 anni, è stato cresciuto dalla madre ed ha conosciuto il padre italiano, che lo aveva abbandonato quando era ancora in fasce, appena otto anni fa. La futura ministra degli esteri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Le elezionine si sono concluse con la netta sconfitta della coalizione conservatrice al governo, guidata dalministro liberale Scott Morrison. Glinon hanno gradito l’approccio portato avanti da Morrison, nel corso del suo mandato triennale, nei confronti delle tante problematiche vissute dal paese: dalla questionetica alla gestione del Covid-19. Il Partito Laburista ha conquistato la maggioranza dei voti e il suo leader Anthonysarà ildia guidare il paese., 59 anni, è stato cresciuto dalla madre ed ha conosciuto il padre italiano, che lo aveva abbandonato quando era ancora in fasce, appena otto anni fa. La futura ministra degli esteri ...

