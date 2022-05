Attenzione al vortice mediterraneo | che cosa ci aspetta nelle prossime ore e chi si salva

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilsta per abbattersi sull'Italia. Dalleore, come sottolinea 3bmeteo, arriveranno i primi temporali. Ma: dall'inizio di questa settimana la bassa pressione si posizionerà sulla Sardegna e da questo fenomeno dipenderà l'evolversi dei prossimi giorni. Questo tipo di insidia mediterranea potrebbe dar vita a due fenomeni ben distinti: il primo riguarda il proseguimento del fenomeno dell'alta pressioneregioni meridionali, il secondo invece riguarda l'apertura di una finestra di temporali solo sulle Isole Maggiori, risparmiando così le regioni del centro-sud. Con questo quadro potrebbe essere altamente probabile una raffica di piogge tra giovedì, venerdì e sabato su Sicilia e Sardegna, ma anche sulla Calabria. Qualche piccolo temporale ...

Meteo: nuova settimana, un vortice si avvicina all'Italia; tornano piogge e temporali; le aree più a rischio Tempo in peggioramento da Martedì 24Nei prossimi giorni l'anticiclone africano Hannibal sembra perdere un po' del suo smalto ed il meteo sarà destinato a subire un parziale e moderato peggioramento ch ...Meteo: prossima settimana, un vortice colmo di temporali punterà l'Italia; le conseguenze saranno importanti. Dopo il grande caldo, i forti contrasti tra masse d'aria diverse potrebbero provocare feno ...