Atletica, tutto pronto per il Golden Gala 2022: in gara Jacobs e Tamberi (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Golden Gala Pietro Mennea torna allo Stadio Olimpico dopo un anno lontano da Roma (l’edizione 2021 si tenne a Firenze) e si offre finalmente al pubblico senza limitazioni, tre anni dopo l’ultima volta (nel 2020 si gareggiò a porte chiuse per la pandemia). Accadrà giovedì 9 giugno, quando, con l’organizzazione congiunta di Fidal e Sport e Salute, il meeting internazionale romano, quinta tappa della Wanda Diamond League (il circuito élite dell’Atletica mondiale) presenterà una sfilata di campioni, per quasi tre ore di spettacolo su pista e pedane. Tra gli atleti più attesi, i sette campioni olimpici azzurri di Tokyo 2020, per la prima volta tutti insieme in gara nel corso della stessa manifestazione (ad eccezione dell’infortunata Antonella Palmisano, che sarà comunque allo stadio come starter d’eccezione dei 3 km di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022) IlPietro Mennea torna allo Stadio Olimpico dopo un anno lontano da Roma (l’edizione 2021 si tenne a Firenze) e si offre finalmente al pubblico senza limitazioni, tre anni dopo l’ultima volta (nel 2020 si gareggiò a porte chiuse per la pandemia). Accadrà giovedì 9 giugno, quando, con l’organizzazione congiunta di Fidal e Sport e Salute, il meeting internazionale romano, quinta tappa della Wanda Diamond League (il circuito élite dell’mondiale) presenterà una sfilata di campioni, per quasi tre ore di spettacolo su pista e pedane. Tra gli atleti più attesi, i sette campioni olimpici azzurri di Tokyo 2020, per la prima volta tutti insieme innel corso della stessa manifestazione (ad eccezione dell’infortunata Antonella Palmisano, che sarà comunque allo stadio come starter d’eccezione dei 3 km di ...

