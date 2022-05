Atalanta, Sartori: «Otto anni fa obiettivi diversi. Ecco cosa mi chiese Percassi…» (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovanni Sartori, dirigente dell’Atalanta, ha svelato un retroscena sui risultati dei nerazzurri nel corso degli ultimi anni Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, ha parlato dalla Hall of Fame del calcio italiano. LE PAROLE – «Non mi aspettavo questo premio, il modello secondo me non esiste. Onestamente Otto anni fa gli obiettivi erano diversi, la nostra storia diceva che l’Atalanta retrocedeva dopo 3 o 4 anni e poi risaliva. L’obiettivo che Percassi mi diede era raggiungere il record di permanenza in A di almeno dieci anni. Poi strada facendo è successo quello che è successo, con strvolgimento degli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Giov, dirigente dell’, ha svelato un retroscena sui risultati dei nerazzurri nel corso degli ultimiGiov, responsabile dell’area tecnica dell’, ha parlato dalla Hall of Fame del calcio italiano. LE PAROLE – «Non mi aspettavo questo premio, il modello secondo me non esiste. Onestamentefa glierano, la nostra storia diceva che l’retrocedeva dopo 3 o 4e poi risaliva. L’obiettivo che Percassi mi diede era raggiungere il record di permanenza in A di almeno dieci. Poi strada facendo è successo quello che è successo, con strvolgimento degli ...

