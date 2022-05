Aston Villa, ufficiale l’acquisto di Boubacar Kamara (Di lunedì 23 maggio 2022) Boubacar Kamara, 22 anni, è un nuovo centrocampista dell’Aston Villa. Il centrocampista, che a giugno si svincola dal Marsiglia, ha firmato un quinquennale ed è il secondo colpo dei ‘Villans’ dopo quello di Coutinho. Nazionale francese, 170 presenza e 4 gol con la maglia del Marsiglia, Kamara è ora definito da Gerrard “uno dei giovani calciatori più promettenti del panorama europeo. Abbiamo ben chiaro in mente il proposito di rinforzarci per la prossima stagione e Kamara farà parte a pieno titolo di questo progetto”. Il centrocampista era stato accostato lo scorso gennaio anche alla Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022), 22 anni, è un nuovo centrocampista dell’. Il centrocampista, che a giugno si svincola dal Marsiglia, ha firmato un quinquennale ed è il secondo colpo dei ‘ns’ dopo quello di Coutinho. Nazionale francese, 170 presenza e 4 gol con la maglia del Marsiglia,è ora definito da Gerrard “uno dei giovani calciatori più promettenti del panorama europeo. Abbiamo ben chiaro in mente il proposito di rinforzarci per la prossima stagione efarà parte a pieno titolo di questo progetto”. Il centrocampista era stato accostato lo scorso gennaio anche alla Roma. SportFace.

