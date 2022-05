Aston Villa, UFFICIALE il primo colpo estivo: preso Kamara dal Marsiglia (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Aston Villa ha comunicato l’acquisto di Kamara del Marsiglia: è il primo colpo estivo per la squadra inglese L’Aston Villa ha comunicato l’acquisto di Kamara del Marsiglia: è il primo colpo estivo per la squadra inglese. Welcome to Aston Villa, @BoubaKamara 4! ?? pic.twitter.com/hCnQtudtpe— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 23, 2022 Il classe ’99 ha firmato un contratto di cinque anni siccome era in scadenza con i francesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) L’ha comunicato l’acquisto didel: è ilper la squadra inglese L’ha comunicato l’acquisto didel: è ilper la squadra inglese. Welcome to, @Bouba4! ?? pic.twitter.com/hCnQtudtpe—(@AVFCOfficial) May 23, 2022 Il classe ’99 ha firmato un contratto di cinque anni siccome era in scadenza con i francesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

