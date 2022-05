Asl Roma 6: presentati gli investimenti del Pnrr sulla sanità territoriale (Di lunedì 23 maggio 2022) Pomezia – Si è svolta oggi, lunedì 23 maggio, la Conferenza Locale per la sanità presso l’aula consiliare del comune di Pomezia. Erano presenti il Direttore Generale Cristiano Camponi, il Direttore Sanitario Roberto Corsi, il Direttore Amministrativo f.f. Lorella Mengarelli, il Sindaco di Pomezia e Presidente della Conferenza Adriano Zuccalà e i Sindaci dei Comuni di competenza della Asl Roma 6. All’ordine del giorno l’attuale andamento epidemiologico e gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La conferenza è iniziata con l’illustrazione del Direttore Generale delle linee di prossima programmazione e degli obiettivi più imminenti riguardo i progetti previsti dal Pnrr, che vedono alla data del 30 giugno 2022 le sottoscrizioni dei primi contratti di sviluppo istituzionale. ? ?? “Il ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022) Pomezia – Si è svolta oggi, lunedì 23 maggio, la Conferenza Locale per lapresso l’aula consiliare del comune di Pomezia. Erano presenti il Direttore Generale Cristiano Camponi, il Direttore Sanitario Roberto Corsi, il Direttore Amministrativo f.f. Lorella Mengarelli, il Sindaco di Pomezia e Presidente della Conferenza Adriano Zuccalà e i Sindaci dei Comuni di competenza della Asl6. All’ordine del giorno l’attuale andamento epidemiologico e gliprevisti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La conferenza è iniziata con l’illustrazione del Direttore Generale delle linee di prossima programmazione e degli obiettivi più imminenti riguardo i progetti previsti dal, che vedono alla data del 30 giugno 2022 le sottoscrizioni dei primi contratti di sviluppo istituzionale. ? ?? “Il ...

Advertising

OspedaleR : RT @ASLRm3: Grande successo per l'open day, 'Le rose di maggio', che si è svolto oggi presso il Poliambulatorio di Casal Bernocchi e rivolt… - TerLim5 : @ArtemiosMi @robersperanza @Palazzo_Chigi @pdnetwork Infatti, come nella maggior parte del 'sociale' italiano molto… - AslRoma6 : #Bollettino #settimanale #AslRoma6 Settimana dal 16 al 22 maggio 2022 ?????? Attuali positivi 4.102 1.540 casi n… - JosepAgullo : RT @FrancescoTedes2: Lavoro: Sant'Egidio e Asl Roma 1, domani la consegna dei diplomi per Caregiver italiani e stranieri | AgenSIR https://… - ASLRm3 : Grande successo per l'open day, 'Le rose di maggio', che si è svolto oggi presso il Poliambulatorio di Casal Bernoc… -