Ascolti tv, Solo per passione Letizia Battaglia fiction: quanto ha fatto la prima puntata ieri sera 22 maggio? (Di lunedì 23 maggio 2022) ieri sera, domenica 22 maggio 2022, è andata in onda la prima puntata di Solo per passione la fiction sulla storia vera di Letizia Battaglia, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti tv? Ecco tutti i dati di Rai 1! Leggi anche: Solo per passione – Letizia Battaglia fiction: quante puntate sono? Ascolti tv ieri sera 22... Leggi su donnapop (Di lunedì 23 maggio 2022), domenica 222022, è andata in onda ladiperlasulla storia vera di, mahain termini ditv? Ecco tutti i dati di Rai 1! Leggi anche:per: quante puntate sono?tv22...

Advertising

itsscelly : Voglio solo una persona che ascolti canzoni tristi con me quando sono giù - rosaariia : immaginate quanti ascolti avrebbe awaken my love se le persone smettessero di ascoltare solo ed esclusivamente redbone e me and your mama - lindaromanoff : @Sign0fThePussy solo se ascolti e non parli - carmenvanetti1 : RT @ECurecheriu: @matteosalvinimi Ascolto del paese, sei serio? Tu ascolti solo Draghi! La mia opinione è di nasconderti e non farti più ve… - TerroneDoc : RT @ECurecheriu: @matteosalvinimi Ascolto del paese, sei serio? Tu ascolti solo Draghi! La mia opinione è di nasconderti e non farti più ve… -