Ascolti TV | Domenica 22 maggio 2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) Solo per Passione - Isabella Ragonese Nella serata di ieri, Domenica 22 maggio 2022, su Rai1 la prima puntata di Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il match di Pallavolo Maschile Itas Trentino-Zaksa Kozle ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Batman Begins ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del % e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle alle, interessa a .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 maggio 2022) Solo per Passione - Isabella Ragonese Nella serata di ieri,22, su Rai1 la prima puntata di Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il match di Pallavolo Maschile Itas Trentino-Zaksa Kozle ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Batman Begins ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del % e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle alle, interessa a .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su ...

Advertising

chetempochefa : Sempre ottimi ascolti per #CTCF con quasi 2 milioni di telespettatori e il 9,7% di share, con un picco di 2,6 milio… - marco_santoro_ : Ancora ottimi ascolti per la Signora del dì festivo della televisione italiana. Domenica In 1^ parte 20.3% 2.631.00… - fabiofabbretti : Alla prima puntata di #SoloPerPassione bastano meno di 3 milioni (17.8% di share) per battere… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 22 maggio 2022: Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa, Che tempo che fa, Avanti un al… - Sonosoloparole5 : RT @mrjosh75: domenica è una finestra aperta ed una persiana chiusa da cui filtra mollemente il giorno ed il suono della vita fuori, domeni… -