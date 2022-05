Ascolti TV 22 maggio | calo drastico per L' Eredità e da Amadeus si ' sbanca'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Domenica 22è stata una data importante per l'Italia, ma anche per i palinsesti Rai e Mediaset che si sono arricchiti di contenuti imperdibili. Mara Venier ha elargito tante emozioni con il suo 'Domenica In', suscitando l'interesse di 2.63 milioni di spettatori (share 20.3%) e superando la concorrenza. Nel preserale, Flavio Insinna ha risposto 'presente' con il game show più gettonato di tutti i tempi, 'L'', ma sono stati riscontrati dei numeri alquanto bassi. E a proposito di giochi televisivi, c'è da segnalare l'ottimo successo diche, con 'Soliti Ignoti - Il ritorno', ha quasi raggiunto quello di Insinna! Flop assoluto per il serale di 'Avanti un altro! Pure di sera' con Paolo Bonolis che ha provato a imitare il successo del serale di sabato de L'TV ieri 22 ...

