Ascolti tv 22 maggio 2022: Letizia Battaglia vince, ma Fazio batte Bonolis (Di lunedì 23 maggio 2022) Ascolti tv: la serie di Rai1 davanti al talk show di Rai3 e al gameshow di Canale5 vince la serata di domenica Rai1 con la miniserie Solo per passione: Letizia Battaglia fotografa, che ha registrato il 17,8% di share media con 2,989 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il gameshow di prima serata I Soliti Ignoti – Il ritorno con Amadeus aveva raccolto il 20% e 4 milioni. Seconda piazza per Che tempo che fa su Rai3 con l’11,6% e 2,136 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show di Fabio Fazio aveva fatto il 9,7% e 1,9 milioni. Chiude il podio Avanti un altro… pure di sera su Canale5 con Paolo Bonolis ha fatto l’11,7% e 1,9 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la finale del talent show Amici di Maria De Filippi aveva portato a casa il 28,6% e 4,3 ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 23 maggio 2022)tv: la serie di Rai1 davanti al talk show di Rai3 e al gameshow di Canale5la serata di domenica Rai1 con la miniserie Solo per passione:fotografa, che ha registrato il 17,8% di share media con 2,989 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il gameshow di prima serata I Soliti Ignoti – Il ritorno con Amadeus aveva raccolto il 20% e 4 milioni. Seconda piazza per Che tempo che fa su Rai3 con l’11,6% e 2,136 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show di Fabioaveva fatto il 9,7% e 1,9 milioni. Chiude il podio Avanti un altro… pure di sera su Canale5 con Paoloha fatto l’11,7% e 1,9 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la finale del talent show Amici di Maria De Filippi aveva portato a casa il 28,6% e 4,3 ...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 22 maggio 2022: vince Solo per Passione, male Avanti un altro, bene Fazio #ascoltiTV - tvzoomitalia : #Ascoltitv 22 maggio 2022: Letizia Battaglia vince, ma Fazio batte Bonolis. “Solo per passione: Letizia Battaglia f… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 22 maggio 2022: Letizia Battaglia vince, ma Fazio batte Bonolis. “Solo per passione: Letizia Battaglia f… - raspa90 : RT @tvblogit: Ascolti tv domenica 22 maggio 2022: Letizia Battaglia, Avanti un altro, CTCF - tvblogit : Ascolti tv domenica 22 maggio 2022: Letizia Battaglia, Avanti un altro, CTCF -