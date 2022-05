Arte vs Mafia, lo speciale di Sky Arte a trent’anni dalla scomparsa di Falcone e Borsellino (Di lunedì 23 maggio 2022) A trent’anni dalla morte dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, questa sera (lunedì 23 maggio 2022) su Sky Arte va in onda il documentario “Arte vs Mafia”, in cui si darà voce alla cultura come risorsa contro la criminalità organizzata. Arte vs Mafia, Paolo Borsellino : “non basta la repressione, contro la criminalità è necessario un movimento morale e culturale” Queste le parole insindacabili di Paolo Borsellino, prima di essere ucciso in quella tragica estate del 1992, preceduto dal compagno di mille battaglie Giovanni Falcone, il quale ci lasciava nella giornata di oggi di trent’anni fa (23 maggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Amorte dei magistrati Giovannie Paolo, questa sera (lunedì 23 maggio 2022) su Skyva in onda il documentario “vs”, in cui si darà voce alla cultura come risorsa contro la criminalità organizzata.vs, Paolo: “non basta la repressione, contro la criminalità è necessario un movimento morale e culturale” Queste le parole insindacabili di Paolo, prima di essere ucciso in quella tragica estate del 1992, preceduto dal compagno di mille battaglie Giovanni, il quale ci lasciava nella giornata di oggi difa (23 maggio ...

