Arrigo Sacchi | Il Milan ha fatto un capolavoro

Advertising

gippu1 : Il #Milan taglia il traguardo a braccia alzate e chiude infiniti cerchi, personali e di squadra. Vince il più bello… - gippu1 : Dopo Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni e Carlo Ancelotti, Stefano Pioli rinnova la tradizione degli allenatori che… - MarcoZini16 : RT @gippu1: Dopo Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni e Carlo Ancelotti, Stefano Pioli rinnova la tradizione degli allenatori che vincono uno… - VELOSPORT1960 : - sportli26181512 : Sacchi sul Milan Campione d'Italia: 'Questo è un autentico capolavoro': Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha com… -

Non poteva mancare, artefice e condottiero dello scudetto conquistato dal Milan nella storica stagione 1987 - 1988, a dire la sua dopo il tricolore conquistato ieri dal Milan di Pioli dopo ben 11 anni di ...... a pochi passi dalla cittadella Sportilia , dal 1990 sede di ritiri di squadre e arbitri di tutti gli sport a cominciare dalla nazionale di calcio diin occasione dei Mondiali. Il ...Non poteva mancare Arrigo Sacchi, artefice e condottiero dello scudetto conquistato dal Milan nella storica stagione 1987-1988, a dire la sua dopo il tricolore conquistato ieri dal Milan di Pioli dopo ...Ruud Gullit, ex campione del Milan negli anni di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, ha pubblicato un post sui suoi canali social facendo i complimenti ai rossoneri per lo scudetto vinto. Gullit ha scritto ...