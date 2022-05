Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Salt Lake City: Schalck e Grossman primi nel boulder, Moroni quinta (Di lunedì 23 maggio 2022) Va in archivio la terza tappa della Coppa del Mondo 2022 di Arrampicata sportiva. A Salt Lake City (USA) il francese Mejdi Schalck (4t4z 9 6) trionfa nel boulder precedendo il giapponese Yoshiyuki Ogata (4t4z 11 10) e l’altro nipponico Rei Kawamata che ha completato il podio (3t4z 14 12). Per l’unico italiano in gara, Michael Piccolruaz arriva l’eliminazione nel turno di qualificazione (2t4z 2 6). Tra le donne vince Natalia Grossman (3t3z 8 8). Seconda l’austriaca Jessica Pilz (3t3z 16 16), mentre la sua connazionale Brooke Raboutou non è andata oltre il terzo posto (2t3z 4 13). Sorride Camilla Moroni che ha terminato in quinta posizione (1t3z 2 21). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Va in archivio la terza tappa delladel2022 di. A(USA) il francese Mejdi(4t4z 9 6) trionfa nelprecedendo il giapponese Yoshiyuki Ogata (4t4z 11 10) e l’altro nipponico Rei Kawamata che ha completato il podio (3t4z 14 12). Per l’unico italiano in gara, Michael Piccolruaz arriva l’eliminazione nel turno di qualificazione (2t4z 2 6). Tra le donne vince Natalia(3t3z 8 8). Seconda l’austriaca Jessica Pilz (3t3z 16 16), mentre la sua connazionale Brooke Raboutou non è andata oltre il terzo posto (2t3z 4 13). Sorride Camillache ha terminato inposizione (1t3z 2 21). SportFace.

Advertising

Domenico1oo777 : RT @ItaliaTeam_it: A Tokyo con l'#ItaliaTeam per lo storico esordio olimpico dell'arrampicata sportiva, tanti auguri a Ludovico Fossali!… - MassimoBonzo : RT @ItaliaTeam_it: A Tokyo con l'#ItaliaTeam per lo storico esordio olimpico dell'arrampicata sportiva, tanti auguri a Ludovico Fossali!… - bb_vyld : RT @ItaliaTeam_it: A Tokyo con l'#ItaliaTeam per lo storico esordio olimpico dell'arrampicata sportiva, tanti auguri a Ludovico Fossali!… - ItaliaTeam_it : A Tokyo con l'#ItaliaTeam per lo storico esordio olimpico dell'arrampicata sportiva, tanti auguri a Ludovico Fossal… - GiuseppeBignott : FASI - Campionato Italiano Arrampicata Sportiva 2022 con le Fiamme Oro. @ Pero, Italy -