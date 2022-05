Arbitri, Bergonzi: “Miglior week end del campionato. Doveri è il migliore della Serie A. Marchetti ha gestito benissimo la situazione di Spezia-Napoli” (Di lunedì 23 maggio 2022) Arbitri Bergonzi – A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Mauro Bergonzi. Sulle prestazioni degli Arbitri nell’ultima giornata “E stato il Miglior week End di tutto il campionato per gli Arbitri, peccato sia arrivata solo all’ultima giornata, ma questa era la gironata dei verdetti, quindi sono contento per i miei ex colleghi. Si sono dimostrati concentrati, attenti e sul pezzo, nonostante il clima incandescente e i match difficili.” Complimenti agli Arbitri della Serie A “La gestione di Orsato? Sono situazioni in cui bisogna essere li, sul terreno di gioco. Giudicare da esterni è impossibili. Sono ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 23 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Mauro. Sulle prestazioni deglinell’ultima giornata “E stato ilEnd di tutto ilper gli, peccato sia arrivata solo all’ultima giornata, ma questa era la gironata dei verdetti, quindi sono contento per i miei ex colleghi. Si sono dimostrati concentrati, attenti e sul pezzo, nonostante il clima incandescente e i match difficili.” Complimenti agliA “La gestione di Orsato? Sono situazioni in cui bisogna essere li, sul terreno di gioco. Giudicare da esterni è impossibili. Sono ...

