Arabia Saudita, la campagna #LetThemFly contro i divieti di viaggio agli attivisti (Di lunedì 23 maggio 2022) Le autorità dell’Arabia Saudita usano i divieti di viaggio per punire e controllare attivisti, scrittori, giornalisti, dissidenti che vivono all’estero e parenti di questi ultimi. La campagna #LetThemFly, lanciata nei giorni scorsi da Amnesty International, si occupa dei casi di 30 difensori dei diritti umani che, quando avranno terminato di scontare le condanne emesse al termine di processi-farsa, saranno oggetto di un divieto di espatrio. Altre 39 persone, familiari di attivisti che vivono fuori dall’Arabia Saudita, si sono ritrovate senza alcuna notifica ufficiale a non poter viaggiare all’estero. La strategia è crudele: da un lato, impedire di raccontare al mondo cosa accade in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Le autorità dell’usano idiper punire ellare, scrittori, giornalisti, dissidenti che vivono all’estero e parenti di questi ultimi. La, lanciata nei giorni scorsi da Amnesty International, si occupa dei casi di 30 difensori dei diritti umani che, quando avranno terminato di scontare le condanne emesse al termine di processi-farsa, saranno oggetto di un divieto di espatrio. Altre 39 persone, familiari diche vivono fuori dall’, si sono ritrovate senza alcuna notifica ufficiale a non poter viaggiare all’estero. La strategia è crudele: da un lato, impedire di raccontare al mondo cosa accade in ...

