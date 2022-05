Anticipazioni Un posto al sole | puntate dal 23 al 27 maggio 2022 | Rossella rischia di uccidere un paziente

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ledi “Unal” dal 23 al 27. Nella puntata di lunedì 23, Silvia decide di rimandare la partenza per Bari con Giancarlo per stare accanto a. Angela e Franco chiedono aiuto a Bianca per individuare il misterioso autore delle challenge online. Guido e Mariella, dopo un buffo confronto con Cerruti, decidono di partire per Siena. Nella puntata di martedì 24dopo il duro confronto con Virginia, subisce una ramanzina da parte di Ornella e mentre Riccardo tenta di avere un confronto con lei, la ragazza si trova in una condizione psicologica che potrebbe pericolosamente compromettere la sua concentrazione sul lavoro, mettendo a ...