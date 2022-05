Anticipazioni Sei sorelle | Adela fa una sconcertante scoperta

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 23 maggio 2022) LeSilva, protagoniste di Sei, saranno sconvolte per la morte del padre Fernando e, come se non bastasse, dovranno fare fronte a problemi non di poco conto. Le giovani dovranno escogitare un modo per evitare che il perfido zio Ricardo possa prendersi l'azienda e poi dovranno affrontare una grave crisi economica. In queste circostanze,, la maggiore delle Silva, farà unasul defunto genitore. Sei, spoiler puntate: la morte di Fernando Silva Ledella soap opera Seisegnalano che don Fernando morirà nel corso della festa di fidanzamento tra Blanca ed il banchiere Rodolfo Loygorri. L'uomo, in tal senso, lascerà la festa in compagnia di sua figlia Celia per recarsi nell'ufficio ...