Anticipazioni Beautiful, patto segreto tra Ridge e Taylor: la verità viene a galla (Di lunedì 23 maggio 2022) Ridge e Taylor protagonisti delle ultime vicende stringeranno un patto segreto tra di loro: tutte le Anticipazioni di Beautiful Al centro della trama delle prossime puntate della soap opera statunitense ci sarà la coppia -che come sappiamo presto non sarà più tale- del momento che stringe un patto segreto per salvaguardare un altro personaggio. A L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 maggio 2022)protagonisti delle ultime vicende stringeranno untra di loro: tutte lediAl centro della trama delle prossime puntate della soap opera statunitense ci sarà la coppia -che come sappiamo presto non sarà più tale- del momento che stringe unper salvaguardare un altro personaggio. A L'articolo proda Inews24.it.

Advertising

LiberoMagazine_ : Pronti per una nuova settimana con la famiglia Forrester? Ecco tutte le anticipazioni di #beautiful! - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #24maggio - infoitcultura : Brave and Beautiful, le anticipazioni del 24 maggio: un altro omicidio - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 24 maggio 2022: le Logan in ansia per Hope e Liam! - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni 24 maggio 2022: le Logan in ansia per Hope e Liam! - #Beautiful #Anticipazioni #maggio… -