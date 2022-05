(Di lunedì 23 maggio 2022) di Luca M. Esposito Per la prima volta nellagli australiani hanno eletto unministro che non ha un cognome anglosassone, rompendo una tradizione che durava fin dalla fondazione della Federazione nel 1900, e hanno scelto il figlio di un italiano di Barletta,, leader del partito laburista, che sabato è diventato il 31ensimoministro australiano. Nel suo discorso la notte della vittoriaha detto di volere “che l’Australia continui a essere un paese che, indipendentemente da dove vivi, di che religione sei, chi ami o quale sia il tuo cognome, non pone restrizioni al tuo viaggio nella vita” e “che ogni genitore deve poter dire al proprio figlio, indipendentemente da dove vivi o da dove vieni, che in Australia le porte delle opportunità sono ...

EnricoLetta : Fantastico. Un bel po’ di orgoglio ???? oggi in #Australia con la vittoria del leader del Labor Anthony Albanese, pro… - GassmanGassmann : Anthony Albanese eletto primo ministro australiano. Padre italiano, laburista, Albanese promette una accelerazione… - marcodimaio : Anthony Albanese è il nuovo premier australiano grazie alla vittoria dei laburisti. Per la prima volta l’Australia… - ilfattoblog : Anthony Albanese, la vera storia del primo presidente ‘italiano’ d’Australia - ilfattoblog : Per tutta l'infanzia fu convinto che il padre fosse morto (leggi) #blogSostenitore #AnthonyAlbanese #Australia -

Il nuovo primo ministro australiano Albanese ha affermato che le relazioni del Paese con la Cina resteranno difficili, anche dopo l'uscita del governo conservatore di Scott Morrison. Parlando prima della sua partenza per Tokyo... Un ritratto del nuovo premier australiano, che ha riportato i laburisti al potere dopo dieci anni, richiamato da una foto in fascia alta, ma sulla prima pagina del...