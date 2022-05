(Di lunedì 23 maggio 2022) Tre anni fa, Amandasi annunciava come una delle possibili stelle del futuro. A 17 anni, prima giocatrice nata negli anni Duemila a riuscirci, arrivò in semifinale al. Superò ...

Le ha vinte entrambe, anche se Osaka difficilmente avrà dimenticato il rovescio in rete sul match point, con la statunitense sotto 4 - 5 30 - 40 nel terzo set a Melbourne. Osaka, a dispetto ... Anisimova, la nuova 'vie en rose' al Roland Garros Tre anni fa, Amanda Anisimova si annunciava come una delle possibili stelle del futuro. A 17 anni, prima giocatrice nata negli anni Duemila a riuscirci, arrivò in semifinale al Roland Garros. Naomi Osaka conferma il suo difficile rapporto con la terra battuta e regala troppo nei momenti decisivi. Determinante il rovescio di Amanda Anisimova ...