Angelo, l'uomo che sfuggì a Capaci. 'Noi, i sopravvissuti dimenticati'

La strage mafiosa di Capaci Trent'anni dopo nulla è sparito di quell'orrore: l'asfalto che esplode, le auto che saltano in aria, le urla, il sangue, la morte. Il 23 maggio 1992 Angelo Corbo era un ...

La strage di Capaci ... una Croma azzurra, Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo. Gli attentatori usarono un ... A organizzare l'attentato del 23 maggio 1992 fu Giovanni Brusca, considerato da Totò Riina uomo di ...

Angelo, l'uomo che sfuggì a Capaci. 'Noi, i sopravvissuti dimenticati'

Angelo Corbo, sopravvissuto all'esplosione, decise di continuare a fare il poliziotto. Chiese il trasferimento, prese sua moglie e il figlio di sette mesi, e venne a lavorare a Firenze. Dove è ...

LA NAZIONE

La strage di Capaci

Cosa successe prima, durante e dopo l'attentato mafioso che il 23 maggio 1992 uccise Giovanni Falcone, sua moglie e tre uomini della scorta ...

Firenze, 23 maggio 2022 - Trent'anni dopo nulla è sparito di quell'orrore: l'asfalto che esplode, le auto che saltano in aria, le urla, il sangue, la morte. Il 23 maggio 1992 Angelo Corbo era un giova ...