Alla moda senza compromessi. Le scarpe vegan sono l'alternativa fashion e sostenibile (Di lunedì 23 maggio 2022) L'interesse rispetto Alla moda sostenibile e alle proposte cruelty free è sempre più in crescita. Secondo Lyst e il Conscious fashion Report del 2021, è stato registrato un aumento del +131% della richiesta di capi tinti con colori naturali. Un +38% delle ricerche di capi realizzati con tessuti a base di funghi (es Mylo) e un +178% di visualizzazioni della pagina "pelle vegana" nel sito. Tra tutti questi dati, che suggeriscono una vera e propria rivoluzione nelle scelte d'acquisto delle persone, le sneakers sono il prodotto vegano più cercato dell'anno passato. Per questo, e per l'impatto positivo dello shopping responsabile, ecco tutto quello che c'è da sapere sulle scarpe vegan.

