Alicia Vikander incanta Cannes 2022 con la sua prima serie tv e il marito Michael Fassbender (Di lunedì 23 maggio 2022) Rosso come l’amore. Il red carpet del Festival di Cannes ci ha sempre regalato emozioni e belle coppie. Se quello di Cannes 2022 sembrava un po’ sottotono, ci ha pensato Alicia Vikander a renderlo memorabile. Perché se è arrivata sulla Croisette a presentare la sua prima serie tv da protagonista, la sua presenza verrà ricordata per aver sfilato sottobraccio al marito Michael Fassbender. Un evento più unico che raro. E chi se li ricorda così? Evento più unico che raro, Michael Fassbender e Alicia Vikander amano mantenere un’aura di mistero sulla loro relazione. Ma eccoli bellissimi sul red carpet di Cannes 2022. ... Leggi su amica (Di lunedì 23 maggio 2022) Rosso come l’amore. Il red carpet del Festival dici ha sempre regalato emozioni e belle coppie. Se quello disembrava un po’ sottotono, ci ha pensatoa renderlo memorabile. Perché se è arrivata sulla Croisette a presentare la suatv da protagonista, la sua presenza verrà ricordata per aver sfilato sottobraccio al. Un evento più unico che raro. E chi se li ricorda così? Evento più unico che raro,amano mantenere un’aura di mistero sulla loro relazione. Ma eccoli bellissimi sul red carpet di. ...

