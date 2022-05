Alessandro Orsini incalzato: “Scende in politica?”, la replica sconcertante [VIDEO] (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessandro Orsini ha ricevuto la domanda scottante che tutti si fanno. Le sue intenzioni sono chiare anche se Giletti forse non ci crede. Alessandro Orsini (La7 screenshot)Alessandro Orsini fa ancora parlare di sé dopo il suo intervento a Non è l’Arena. Vediamo insieme cos’ha detto al conduttore Massimo Giletti. Le interviste faccia a faccia di Non è l’Arena sono sempre molto interessanti e approfondite e poche ore fa si è seduto di fronte a Giletti il professore della Luiss Alessandro Orsini. Sono mesi che Orsini è al centro delle polemiche per le sue ospitate in tv. Il professore è richiestissimo e da Bianca Berlinguer ha dichiarato di andare gratuitamente già da qualche settimana. La polemica infatti riguardava la presunta ... Leggi su specialmag (Di lunedì 23 maggio 2022)ha ricevuto la domanda scottante che tutti si fanno. Le sue intenzioni sono chiare anche se Giletti forse non ci crede.(La7 screenshot)fa ancora parlare di sé dopo il suo intervento a Non è l’Arena. Vediamo insieme cos’ha detto al conduttore Massimo Giletti. Le interviste faccia a faccia di Non è l’Arena sono sempre molto interessanti e approfondite e poche ore fa si è seduto di fronte a Giletti il professore della Luiss. Sono mesi cheè al centro delle polemiche per le sue ospitate in tv. Il professore è richiestissimo e da Bianca Berlinguer ha dichiarato di andare gratuitamente già da qualche settimana. La polemica infatti riguardava la presunta ...

Advertising

fattoquotidiano : Sembra di ascoltare Alessandro Orsini e invece è il New York Times @scannavo #ucraina #edicola - fattoquotidiano : È per me una gioia sapere che gli studenti universitari e delle scuole superiori siano tra i lettori di questa rubr… - GramsciAG : RT @giovamartinelli: ...sull'invio di armi a Kiev: 'se fosse l’Italia a sganciarsi e a rifiutare di inviare armi pesanti verrebbero tutti d… - manuelcristaldi : RT @fattoquotidiano: Sembra di ascoltare Alessandro Orsini e invece è il New York Times @scannavo #ucraina #edicola - tobefreeforever : RT @ElioLannutti: Non è l'Arena, Alessandro Orsini chiede uno scatto d'orgoglio all'Italia e accusa gli Usa: “Vogliono loro la guerra”. Fin… -