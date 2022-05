Alessandro Orsini entra in politica? "Cosa significa per me", Giletti senza parole | Video (Di lunedì 23 maggio 2022) Per Alessandro Orsini si prepara un futuro in politica? Massimo Giletti ospita in studio a Non è l'arena, ancora una volta, il professore diventato famoso in tv per le sue posizioni "eretiche" sulla guerra in Ucraina. Da settimane c'è chi individua in Orsini un riferimento "ideologico" per Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, e i frequenti elogi dello studioso per lo stesso Conte o per Matteo Salvini, due dei leader più critici all'interno della maggioranza per quanto riguarda la fornitura di armi a Kiev (e di conseguenza la linea ufficiale del governo di Mario Draghi) non farebbero che avvalorare la tesi di una sua imminente discesa in campo. "entrare in Parlamento per me sarebbe una afflizione profondissima, perché mi impdirebbe di studiare per 5 anni. Siccome il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Persi prepara un futuro in? Massimoospita in studio a Non è l'arena, ancora una volta, il professore diventato famoso in tv per le sue posizioni "eretiche" sulla guerra in Ucraina. Da settimane c'è chi individua inun riferimento "ideologico" per Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, e i frequenti elogi dello studioso per lo stesso Conte o per Matteo Salvini, due dei leader più critici all'interno della maggioranza per quanto riguarda la fornitura di armi a Kiev (e di conseguenza la linea ufficiale del governo di Mario Draghi) non farebbero che avvalorare la tesi di una sua imminente discesa in campo. "re in Parlamento per me sarebbe una afflizione profondissima, perché mi impdirebbe di studiare per 5 anni. Siccome il ...

