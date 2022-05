Alessandro Iannoni abbandona l’Isola dei Famosi: ecco per quale motivo (Di lunedì 23 maggio 2022) AGGIORNAMENTO DEL 23 MAGGIO (22.54): Alessandro Iannoni ha deciso di lasciare l’Isola ed ha svelato per quale motivo (QUI trovi l’articolo aggiornato in diretta). Alessandro Iannoni vuole lasciare l’Isola dei Famosi? Il figlio di Carmen Di Pietro, secondo le indiscrezioni di Deianira Marzano, non avrebbe ancora firmato il contratto per accettare il prolungamento del reality.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 23 maggio 2022) AGGIORNAMENTO DEL 23 MAGGIO (22.54):ha deciso di lasciareed ha svelato per(QUI trovi l’articolo aggiornato in diretta).vuole lasciaredei? Il figlio di Carmen Di Pietro, secondo le indiscrezioni di Deianira Marzano, non avrebbe ancora firmato il contratto per accettare il prolungamento del reality.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

