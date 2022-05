Alessandro Iannoni abbandona l’Isola: Carmen Di Pietro in lacrime – VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessandro Iannoni, per motivi di studio legati all’università, ha deciso di abbandonare – anticipatamente – l’Isola dei Famosi, svelando la sua decisione tra le lacrime. Alessandro Iannoni abbandona l’Isola: Carmen Di Pietro piange La vera motivazione è assolutamente lo studio. Qui ho un pezzo della mia famiglia, quello più importante. E’ una decisione relativa all’università.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 23 maggio 2022), per motivi di studio legati all’università, ha deciso dire – anticipatamente –dei Famosi, svelando la sua decisione tra leDipiange La vera motivazione è assolutamente lo studio. Qui ho un pezzo della mia famiglia, quello più importante. E’ una decisione relativa all’università.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

zazoomblog : Isola 2022 Alessandro Iannoni abbandona il gioco: Mi dispiace ma devo tornare a studiare - #Isola #Alessandro… - MondoTV241 : Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni non prosegue, ecco i motivi #isola #alessandroiannoni - Nevilia_Jk : Ma questo come cavolo si permette di inveire contro Carmen di Pietro, mamma di Alessandro Iannoni (ragazzo educato,… - CorriereUmbria : Alessandro Iannoni lascia L'Isola dei Famosi per tornare in Italia a studiare #IsolaFamosi #AlessandroIannoni… - StraNotizie : Alessandro Iannoni si ritira da L’Isola dei Famosi e spiega il motivo -