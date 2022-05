Alba de Cèspedes, la grande letteratura e il romanzo del 900? (Di lunedì 23 maggio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nell’Italia della seconda metà del 900 alla scoperta di una grande scrittrice troppo spesso dimenticata. Parleremo di donne, di romanzi e di libertà. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ad Alba de Cèspedes e alle sue opere “A.d.C sta ad un altissimo livello. Tanto che possiamo domandarci se ella non è, al momento attuale, la prima romanziera del mondo. A paragone di lei, le romanziere d’oltre Atlantico devono essere riportate al loro vero posto, che è piccolo.” Queste parole di un critico francese sul romanzo “Dalla parte di lei” di Alba de Cèspedes ci fanno capire lo spessore del suo stile e della sua letteratura. La de Cèspedes, troppo spesso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nell’Italia della seconda metà delalla scoperta di unascrittrice troppo spesso dimenticata. Parleremo di donne, di romanzi e di libertà. Abbiamo dedicato la puntata di oggi addee alle sue opere “A.d.C sta ad un altissimo livello. Tanto che possiamo domandarci se ella non è, al momento attuale, la prima romanziera del mondo. A paragone di lei, le romanziere d’oltre Atlantico devono essere riportate al loro vero posto, che è piccolo.” Queste parole di un critico francese sul“Dalla parte di lei” dideci fanno capire lo spessore del suo stile e della sua. La de, troppo spesso ...

La guerra nell'etere A quel vivace microfono pugliese si alterneranno anche Alba De Céspedes, Arnoldo Foà, Anton Giulio Majano, per citarne alcuni. Proprio in questi giorni un mirabile audio documentario di Marcello ... Grazia Deledda, Matilde Serao, Alba De Céspedes: quelle scrittrici da rileggere E ancora i sorprendenti racconti d'esordio "L'anima degli altri", di Alba De Céspedes , scrittrice stimatissima quanto ormai poco letta. Anche se uno dei suoi romanzi più famosi, "Dalla parte di lei",... A quel vivace microfono pugliese si alterneranno ancheDe Céspedes, Arnoldo Foà, Anton Giulio Majano, per citarne alcuni. Proprio in questi giorni un mirabile audio documentario di Marcello ...E ancora i sorprendenti racconti d'esordio "L'anima degli altri", diDe Céspedes , scrittrice stimatissima quanto ormai poco letta. Anche se uno dei suoi romanzi più famosi, "Dalla parte di lei",...