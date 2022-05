Al pesto di coriandolo e gamberi | la pasta sofisticata e sfiziosa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 23 maggio 2022) Questa ricetta aldiè un tripudio di sapori e profumi. Aromatico, digestivo, dal gusto inconfondibile, questo sughetto si presta a condire la, le bruschette e, perché no, anche un’insalata fresca di stagione per rendere qualsiasi pietanza un piatto sofisticato e raffinatissimo. Alsono riconosciuti virtù carmitive e antispastiche, è in grado, cioè, di stimolare l’apparato digerente a produrre succhi gastrici, agevolando il processo di assorbimento e smaltimento del cibo. Anticamente, questa spezia veniva utilizzata anche per curare l’emicrania, proprio per le sue qualità intrinseche e recentemente si è scoperto che ha un potere antinfiammatorio naturale. Idal canto loro, apportano vitamine del gruppo B, calcio, fosforo, zinco, ferro ...