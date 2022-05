Al Parco del Ninfeo dell’Eur la XVII Giornata della Sicurezza Stradale nelle Scuole (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – Il 18 maggio scorso, nella splendida cornice del Parco del Ninfeo all’Eur, si è svolta La “XVII Giornata della Sicurezza Stradale nelle Scuole” promossa da SICES – Parco Scuola del Traffico, una Giornata dedicata alla diffusione e al potenziamento della cultura della Sicurezza Stradale tra i giovani. La S.I.C.E.S, da oltre cinquant’anni è impegnata nell’insegnamento dell’educazione e la Sicurezza Stradale rivolta ai bambini, svolgendo corsi di guida con minivetture nel proprio centro di Piazza Barcellona nel quartiere dell’Eur di Roma, dove è riprodotto un ambiente urbano in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – Il 18 maggio scorso, nella splendida cornice deldelall’Eur, si è svolta La “” promossa da SICES –Scuola del Traffico, unadedicata alla diffusione e al potenziamentoculturatra i giovani. La S.I.C.E.S, da oltre cinquant’anni è impegnata nell’insegnamento dell’educazione e larivolta ai bambini, svolgendo corsi di guida con minivetture nel proprio centro di Piazza Barcellona nel quartieredi Roma, dove è riprodotto un ambiente urbano in ...

