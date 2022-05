Al mercato protagonista il basilico: la ricetta per un buon pesto (Di lunedì 23 maggio 2022) Bergamo. È il basilico il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza spicca una buona disponibilità di raccolto locale, freschissimo, di elevata qualità e contraddistinto da un inebriante profumo. L’andamento climatico di queste giornate risulta favorevole alla produzione, che sta proseguendo a gonfie vele. I quantitativi su cui si può contare sono in grado di soddisfare le richieste e non è necessario effettuare approvvigionamenti da altri areali produttivi. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia, dunque, vale la pena di approfittarne: la campagna continuerà fino a settembre/ottobre e per tutta la bella stagione si potrà contare su ottima merce Made in Bergamo. Dotato di svariate proprietà per la salute e il benessere, contiene potassio, ferro, fosforo, calcio, magnesio e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Bergamo. È ilil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza spicca unaa disponibilità di raccolto locale, freschissimo, di elevata qualità e contraddistinto da un inebriante profumo. L’andamento climatico di queste giornate risulta favorevole alla produzione, che sta proseguendo a gonfie vele. I quantitativi su cui si può contare sono in grado di soddisfare le richieste e non è necessario effettuare approvvigionamenti da altri areali produttivi. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia, dunque, vale la pena di approfittarne: la campagna continuerà fino a settembre/ottobre e per tutta la bella stagione si potrà contare su ottima merce Made in Bergamo. Dotato di svariate proprietà per la salute e il benessere, contiene potassio, ferro, fosforo, calcio, magnesio e ...

