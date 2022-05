Ai microfoni del podcast "God Save The Queen", il giornalista RAI avverte: «Carlo si ritroverà con un regno disunito» (Di lunedì 23 maggio 2022) Dire che Marco Varvello conosce come le sue tasche i reali d’Inghilterra e tutto ciò che è British, inclusi trend e giochi politici, è dire poco. Dopo il successo di Brexit Blues, uscito tre anni fa per Mondadori, lo dimostra anche nel suo ultimo libro, Londra Anni Venti, pubblicato da Bompiani: una storia d’amore nata ai tempi del lockdown, sullo sfondo dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. E in copertina non poteva non figurare la regina Elisabetta, figura simbolica della lotta anti Covid in Gran Bretagna. «La copertina mostra una Piccadilly Circus deserta» spiega Varvello, «con un’Elisabetta sui grandi tabelloni elettronici. Molti pensano che sia un fotomontaggio ma in realtà è una foto presa in una delle prime giornate di lockdown, quando la regina aveva appena tenuto quel suo messaggio televisivo alla nazione che fu importantissimo in tempi di Covid». ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 maggio 2022) Dire che Marco Varvello conosce come le sue tasche i reali d’Inghilterra e tutto ciò che è British, inclusi trend e giochi politici, è dire poco. Dopo il successo di Brexit Blues, uscito tre anni fa per Mondadori, lo dimostra anche nel suo ultimo libro, Londra Anni Venti, pubblicato da Bompiani: una storia d’amore nata ai tempi del lockdown, sullo sfondo dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. E in copertina non poteva non figurare la regina Elisabetta, figura simbolica della lotta anti Covid in Gran Bretagna. «La copertina mostra una Piccadilly Circus deserta» spiega Varvello, «con un’Elisabetta sui grandi tabelloni elettronici. Molti pensano che sia un fotomontaggio ma in realtà è una foto presa in una delle prime giornate di lockdown, quando la regina aveva appena tenuto quel suo messaggio televisivo alla nazione che fu importantissimo in tempi di Covid». ...

Advertising

RSettonce : RT @ILL_Cusi: Agnelli con Sarri: Ai microfoni - Stagione agrodolce In privato - Stagione di m* Agnelli con allegri: Ai microfoni - “Diff… - ema_sct : RT @ILL_Cusi: Agnelli con Sarri: Ai microfoni - Stagione agrodolce In privato - Stagione di m* Agnelli con allegri: Ai microfoni - “Diff… - Anakin77cr : RT @ILL_Cusi: Agnelli con Sarri: Ai microfoni - Stagione agrodolce In privato - Stagione di m* Agnelli con allegri: Ai microfoni - “Diff… - ILL_Cusi : Agnelli con Sarri: Ai microfoni - Stagione agrodolce In privato - Stagione di m* Agnelli con allegri: Ai microfo… - vmonegasque : Binotto non sarà un asso nel parlare ai microfoni ma sto vecchio lo batte sicuro. Le peggio dalle inventate da lui,… -