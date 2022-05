Afghanistan, per le giornaliste torna l’obbligo del burqa: la protesta contro l’editto talebano repressa in 24h (Di lunedì 23 maggio 2022) Hanno avuto il coraggio di sfidare i Talebani. Ma la loro audace iniziativa è durata solo lo spazio di 24 ore. Le conduttrici e le reporter delle tv afghane ieri sono apparse nuovamente sugli schemi con il volto coperto. Dopo un tentativo di protesta con cui avevano disatteso gli ordini impartiti appena il giorno prima dai fondamentalisti islamici al potere a Kabul. La speranza di riuscire a convincere le autorità afghane a ritirare l’editto appena promulgato, è svanita in un soffio. I falchi del regime hanno insistito a dire e ribadire che l’ordine era definitivo. E che non se ne poteva neppure discutere… «Siamo profondamente addolorate oggi», ha scritto il direttore di Tolo News Akhpolwak Safi su Facebook. Safi ha condiviso una foto in cui giornalisti uomini del canale televisivo si sono coperti il viso con maschere facciali nere, in un gesto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Hanno avuto il coraggio di sfidare i Talebani. Ma la loro audace iniziativa è durata solo lo spazio di 24 ore. Le conduttrici e le reporter delle tv afghane ieri sono apparse nuovamente sugli schemi con il volto coperto. Dopo un tentativo dicon cui avevano disatteso gli ordini impartiti appena il giorno prima dai fondamentalisti islamici al potere a Kabul. La speranza di riuscire a convincere le autorità afghane a ritirareappena promulgato, è svanita in un soffio. I falchi del regime hanno insistito a dire e ribadire che l’ordine era definitivo. E che non se ne poteva neppure discutere… «Siamo profondamente addolorate oggi», ha scritto il direttore di Tolo News Akhpolwak Safi su Facebook. Safi ha condiviso una foto in cui giornalisti uomini del canale televisivo si sono coperti il viso con maschere facciali nere, in un gesto ...

