A casa di Berlusconi scappai dall’orgia | le dichiarazioni di Patrizia D’Addario

Patrizia D'Addario, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, è tornata a parlare delle serate nella villa di Arcore e del suo rapporto con Silvio Berlusconi. Davanti alle telecamere di La7, domenica 22 maggio 2022, la donna che per anni è stata protagonista dello scandalo escort, finito anche nelle aule del tribunale, ora ha scelto di raccontare in tv la sua verità. Vi raccomandiamo... Ruby si lamenta: "Non sono una prostituta. Mi hanno usato per colpire Berlusconi" Ruby Rubacuori si sfoga davanti al tribunale di Milano. "Sono stata usata in una guerra mediatica contro Silvio Berlusconi! Non sono una prostitu... "Pensavo che con il mio silenzio, potesse finire anche tutto il fango da parte ...

