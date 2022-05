730 precompilato: le detrazioni e i bonus per chi ha figli (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli del 730 precompilato per oltre 30 milioni di utenti. Infatti, a partire da oggi 23 maggio sono disponibili online i modelli per la dichiarazione dei redditi già compilati. Ciò significa che i contribuenti potranno prendere visione del modello unico, accedendo sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, carta d’identità elettronica oppure tramite la carta nazionale dei servizi. I modelli potranno, poi, essere inviati con o senza modifiche a partire dal 31 maggio e fino al 30 settembre prossimo. Quali sono le detrazioni e i bonus per le famiglie Le famiglie con figli a carico potranno usufruire di diversi bonus e detrazioni, come: abbonamento al trasporto pubblico: si può detrarre il 19% su una spesa massima di € 250 per gli ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli del 730per oltre 30 milioni di utenti. Infatti, a partire da oggi 23 maggio sono disponibili online i modelli per la dichiarazione dei redditi già compilati. Ciò significa che i contribuenti potranno prendere visione del modello unico, accedendo sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, carta d’identità elettronica oppure tramite la carta nazionale dei servizi. I modelli potranno, poi, essere inviati con o senza modifiche a partire dal 31 maggio e fino al 30 settembre prossimo. Quali sono lee iper le famiglie Le famiglie cona carico potranno usufruire di diversi, come: abbonamento al trasporto pubblico: si può detrarre il 19% su una spesa massima di € 250 per gli ...

