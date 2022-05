730 precompilato 2022, online da oggi: istruzioni e scadenza (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – online da oggi, lunedì 23 maggio, il 730 precompilato 2022. I cittadini potranno consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Saranno infatti disponibili i modelli predisposti dal fisco, che in base alle informazioni in suo possesso ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio invece sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedere con: – la modifica dei dati; – l’integrazione delle informazioni; – l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Il calendario della dichiarazione dei redditi ha altre quattro date importanti da segnare in rosso. Per quanto riguarda il mese di giugno, dal 6 è possibile inviare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) –da, lunedì 23 maggio, il 730. I cittadini potranno consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Saranno infatti disponibili i modelli predisposti dal fisco, che in base alle informazioni in suo possesso ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio invece sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedere con: – la modifica dei dati; – l’integrazione delle informazioni; – l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Il calendario della dichiarazione dei redditi ha altre quattro date importanti da segnare in rosso. Per quanto riguarda il mese di giugno, dal 6 è possibile inviare il ...

