30 anni dalle stragi di mafia. Giannelli (Anp): “I giovani continuino la battaglia di legalità portata avanti da Falcone e Borsellino” (Di lunedì 23 maggio 2022) Antonello Giannelli, Presidente dell’ANP, così commenta la ricorrenza del 23 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 maggio 2022) Antonello, Presidente dell’ANP, così commenta la ricorrenza del 23 maggio. L'articolo .

Advertising

chetempochefa : A 30 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, questa domenica a #CTCF avremo con noi #FiammettaBorsellino, figli… - chetempochefa : A 30 anni dalle stragi del 1992, stasera a #CTCF da @fabfazio non perdetevi un importante momento con… - Pres_Casellati : A 30 anni da #Capaci, il giudice #Falcone continua a guidare la lotta alla mafia. Il suo coraggio rivive ogni giorn… - orizzontescuola : 30 anni dalle stragi di mafia. Giannelli (Anp): “I giovani continuino la battaglia di legalità portata avanti da Fa… - fraga801 : RT @RosaPolacco: Eravamo per strada, chiediamo i risultati delle partite. Il signore in macchina risponde solo Hanno ucciso Falcone. Avevo… -