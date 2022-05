30 anni dalla strage di Capaci: il racconto dell’attentato a Giovanni Falcone (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovanni Falcone, 53 anni. Sua moglie Francesca Morvillo 46. Gli agenti della scorta Antonio Montinaro e Rocco Dicillo 30, Vito Schifani 27. Le vittime di uno dei più brutali attentati di mafia della storia italiana. Il 23 maggio 1992, nei pressi dello svincolo autostradale di Capaci, il Capo dei Capi Totò Riina decide di eliminare il magistrato, tra i protagonisti del Maxiprocesso con Paolo Borsellino, attraverso un atto eclatante, spettacolare. Un esplosione studiata nei minimi dettagli: 500 chili di tritolo posizionati in una conduttura che attraversava le corsie autostradali. Un’attenzione meticolosa nel monitorare il viaggio di Falcone e delle sue due auto di scorta: tre Fiat Croma per un totale di 7 uomini della scorta, la moglie e lo stesso magistrato. Alle 17,56 una potentissima ... Leggi su zon (Di lunedì 23 maggio 2022) Giov, 53. Sua moglie Francesca Morvillo 46. Gli agenti della scorta Antonio Montinaro e Rocco Dicillo 30, Vito Schifani 27. Le vittime di uno dei più brutali attentati di mafia della storia italiana. Il 23 maggio 1992, nei pressi dello svincolo autostradale di, il Capo dei Capi Totò Riina decide di eliminare il magistrato, tra i protagonisti del Maxiprocesso con Paolo Borsellino, attraverso un atto eclatante, spettacolare. Un esplosione studiata nei minimi dettagli: 500 chili di tritolo posizionati in una conduttura che attraversava le corsie autostradali. Un’attenzione meticolosa nel monitorare il viaggio die delle sue due auto di scorta: tre Fiat Croma per un totale di 7 uomini della scorta, la moglie e lo stesso magistrato. Alle 17,56 una potentissima ...

fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - reportrai3 : Sigfrido Ranucci presenta la puntata di questa sera alle 21.15 su @RaiTre: a 30 anni dalla morte di Giovanni Falcon… - RadioItalia : Giovanni Falcone: “L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno. È saper convivere con la propria paura, non… - sissiisissi2 : RT @robersperanza: Trenta anni dalla strage di Capaci. Ricordiamo sempre il sacrificio di chi ha dato la vita per difendere la legalità con… - CordioliMirco : RT @wuminchia: @CarloCalenda l'ucraina ha avuto 8 anni per trovare un compromesso sul donbass,ma su suggerimento americano ha sempre rifiu… -