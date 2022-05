30 anni da Capaci, Travaglio: “23 maggio fiera della retorica. Ma bisogna continuare a parlarne per ricordare che sono stragi di mafia e politica” (Di lunedì 23 maggio 2022) “La ragione per cui vale la pena parlare delle stragi è per insistere sul fatto che quelle sono stragi di mafia e di politica, non solo di mafia come qualcuno cerca di far appiattire”. Lo ha detto il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio a margine della presentazione al salone del libro di Torino della nuova edizione di “Mani Pulite, la vera storia” (ed Paperfisrt e Chiarelettere) scritto insieme a Peter Gomez e Gianni Barbacetto. “Noi sappiamo che ci sono uomini dello Stato che suggeriscono, affiancano favoreggiano pilotano i indirizzano i boss mafiosi in una strategia che ha avuto molte mani e molti autori ed è ancora in cerca di quegli autori”. ASCOLTA MATTANZA, il podcast sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “La ragione per cui vale la pena parlare delleè per insistere sul fatto che quelledie di, non solo dicome qualcuno cerca di far appiattire”. Lo ha detto il direttore del Fatto Quotidiano Marcoa marginepresentazione al salone del libro di Torinonuova edizione di “Mani Pulite, la vera storia” (ed Paperfisrt e Chiarelettere) scritto insieme a Peter Gomez e GiBarbacetto. “Noi sappiamo che ciuomini dello Stato che suggeriscono, affiancano favoreggiano pilotano i indirizzano i boss mafiosi in una strategia che ha avuto molte mani e molti autori ed è ancora in cerca di quegli autori”. ASCOLTA MATTANZA, il podcast sulle ...

