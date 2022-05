30 anni da Capaci, Gomez: “Molti politici che si assiepano attorno al feretro di Falcone e Borsellino non sono stati capaci di dire No alla mafia” (Di lunedì 23 maggio 2022) “La politica dovrebbe escludere chi ha avuto rapporti discutibili, ma questo è quello che i politici che si assiepano attorno al feretro virtuale di Falcone e Borsellino continuano a non fare”. Lo ha detto il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez a margine della presentazione al salone del libro di Torino della nuova edizione di “Mani Pulite, la vera storia” (ed. Paperfisrt – Chiarelettere) scritto insieme a Marco Travaglio e Gianni Barbacetto. “In questi giorni assistiamo alla solita ondata di retorica di personaggi che non sono stati capaci di dire no alla mafia – ha concluso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “La politica dovrebbe escludere chi ha avuto rapporti discutibili, ma questo è quello che iche sialvirtuale dicontinuano a non fare”. Lo ha detto ilttore del fattoquotidiano.it Petera margine della presentazione al salone del libro di Torino della nuova edizione di “Mani Pulite, la vera storia” (ed. Paperfisrt – Chiarelettere) scritto insieme a Marco Travaglio e GiBarbacetto. “In questi giorni assistiamosolita ondata di retorica di personaggi che nondino– ha concluso ...

