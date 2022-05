23 maggio, l’appello di Bianchi agli insegnanti: “Raccontate cosa è accaduto agli studenti, fate che la scuola sia una sfida alla mafia” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Tutto il nostro lavoro è dedicato a fare della scuola il centro del nostro paese e quindi della pedagogia della legalità. Non soltanto rispettare le leggi, ma essere la legge”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 maggio 2022) “Tutto il nostro lavoro è dedicato a fare dellail centro del nostro paese e quindi della pedagogia della legalità. Non soltanto rispettare le leggi, ma essere la legge”. L'articolo .

Advertising

amnestyitalia : Julian Assange non deve essere estradato! Martedì 17 maggio alle 17.00 protesteremo nei pressi dell'ambasciata del… - orizzontescuola : 23 maggio, l’appello di Bianchi agli insegnanti: “Raccontate cosa è accaduto agli studenti, fate che la scuola sia… - Droghino : RT @LuciTheWeirdCat: Fanno gli splendidi con l'esonero sul primo libro il 20 aprile. Il 22 maggio ammettono che stanno in alto mare e il gi… - DrogaNostra : RT @LuciTheWeirdCat: Fanno gli splendidi con l'esonero sul primo libro il 20 aprile. Il 22 maggio ammettono che stanno in alto mare e il gi… - VolpeReal : RT @LuciTheWeirdCat: Fanno gli splendidi con l'esonero sul primo libro il 20 aprile. Il 22 maggio ammettono che stanno in alto mare e il gi… -