Zelensky telefona a Draghi: “È ancora presto per la resa”. Nel Donbass la situazione continua a peggiorare (Di domenica 22 maggio 2022) Zelensky telefona a Draghi: il presidente ucraino ha avuto un confronto con il premier italiano in merito all’andamento della guerra in Ucraina. Zelensky telefona a Draghi: “È ancora presto per la resa” Conflitto russo-ucraino: Zelensky telefona a Draghi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Secondo quanto riportato dal leader di Kiev sul suo account Twitter ufficiale, Zelensky e Draghi si sono confrontati sul tema della “cooperazione difensiva” e hanno concordato sulla “necessità di accelerare il sesto pacchetto di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 22 maggio 2022): il presidente ucraino ha avuto un confronto con il premier italiano in merito all’andamento della guerra in Ucraina.: “Èper la” Conflitto russo-ucraino:. Il presidente ucraino Volodymyrha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio italiano Mario. Secondo quanto riportato dal leader di Kiev sul suo account Twitter ufficiale,si sono confrontati sul tema della “cooperazione difensiva” e hanno concordato sulla “necessità di accelerare il sesto pacchetto di ...

