Zazzaroni e la lite a Tiki Taka | Caressa punge | Chi è Ferrari? Ho pensato che lo menavi in diretta

Advertising

Pall_Gonfiato : #Caressa e #Zazzaroni tornano a parlare della lite a #TikiTaka - sscalcionapoli1 : Lite a Tiki Taka: Ferrari provoca, Zazzaroni esplode: “Sei un co****ne!” - cifra73 : Le notizie certe a cui allude il direttore di @CorSport sono tipo quelle confidate da un amico malato??? - tuttonapoli : Lite a Tiki Taka: Ferrari provoca, Zazzaroni esplode: 'Sei un co****ne!' - infoitsport : “Sei un cog***ne, pensa alle tue…”, lite a Tiki Taka con Ivan Zazzaroni! (VIDEO) -

...volta la trasmissione sul mondo del calcio Tiki Taka diventa l'occasione per una polemica e per unain diretta. Stavolta il protagonista è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, ...Napoli - Furiosatra, Cruciani e Ferrari durante la trasmissione di Tiki Taka . Volano parole grosse tra i presenti in studio con il giornalistache va fuori di testa.a Tiki Taka: ...Nella puntata di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni è ritornato sulla recente lite a Tiki Taka avuta con il giornalista Fabrizio Ferrari.Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano "Il Corriere dello Sport", nell'edizione di oggi ha scritto un editoriale sul tecnico della Roma Josè Mourinho molt ...