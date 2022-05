(Di domenica 22 maggio 2022) Gianluca, allaper sette stagioni, dal 1999 al 2006, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dell'annata dei bianconeri, chiusa senza trofei all'attivo. Per l'ex terzino bianconero "stagione non da Juve" e critica a Max Allegri

L'ultima volta che il Milan ha portato a casa il tricolore, il 7 maggio 2011 a Roma, Gianlucac'era. Ma era in campo, con la maglia della, anche in occasione dei due più incredibili epiloghi che il nostro campionato ha regalato in epoca recente. Il 14 maggio 2000: il diluvio ...Allora laaveva giocatori come Thuram, Cannavaro, Tacchinardi e, protagonisti di quei due sfortunati scudetti revocati nel 2005/2006, ed alcuni divennero campioni del mondo nella ... Zambrotta: “Juventus, avrei dato tempo a Pirlo” | VIDEO Il grande ex fiducioso in vista dei 90' decisivi: "L'occasione è grande, basterà stare tranquilli anche se segnasse il Sassuolo" ...Barzagli, Materazzi, Toni e Zambrotta sono stati gli ospiti speciali della prima edizione di SporTogether Foundation, progetto nato nel 2021.