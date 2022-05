WWE | Sasha Banks furiosa per il ruolo dato a Ronda Rousey a WrestleMania

(Di domenica 22 maggio 2022) Lunedì scorso a Raw,e Naomi se ne sono andate sbattendo la porta. Questo loro comportamento ha destato grande perplessità tra i colleghi ed il management WWE. Al momento non ci sono segnali distensivi tra le parti, con la WWE che ha reso vacanti i titoli di coppia femminili e le ha sospese a tempo indeterminato. Sembra chenon fosse affatto contenta della gestione riservatale negli ultimi mesi; il mal di pancia risalirebbe a38 e allo spot concesso aSecondo quanto evidenziato durante Wrestling Observer Radio, il malcontento di “The Boss” risalirebbe a38 ed in particolare alalla WWE a ...

Annunciata anche la presenza dell'exChampion Bobby Lashley, delle Women's Tag Team ChampionsBanks e Naomi, e dell'Intercontinental Champion Ricochet. I biglietti per le quattro tappe sono ...Pubblicità - Becky Lynch è una delle wrestler femminili più prolifiche nel roster dellaal giorno d'oggi. Proprio come la sua collega CavallerizzaBanks, anche lei è interessata a trasformare la sua celebrità nel wrestling in ruoli a Hollywood e oltre. Infatti, in una recente ...Lunedì scorso a Raw, Sasha Banks e Naomi se ne sono andate sbattendo la porta. Questo loro comportamento ha destato grande perplessità tra i colleghi ed il management WWE. Al momento non ci sono segna ...Con il suo ultimo messaggio postato sulle sue pagine social, sembra che il Second City Savior della AEW abbia detto la sua sul comportamento delle campionesse tag team della WWE ...